وزير الخارجية الفلسطينى: يجب أن يعترف الجميع بقيمة أرواح الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 06:32 مساءً - قال رياض المالكى، وزير الخارجية الفلسطينى، إنه يجب أن يعترف الجميع بقيمة أرواح الفلسطينيين، موضحا أنه لا سبيل لاحتواء التصعيد فى المنطقة إلا بإنهاء مظالم الفلسطينيين.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطينى، خلال جلسة أمام مجلس الأمن، أن مصير الشعب الفلسطينى لا يمكن أن يبقى بيد الاحتلال، لافتا إلى أن المزيد من القتل والظلم لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا.

وتابع رياض المالكى، أن كل القتلى في الغارات الإسرائيلية مدنيون، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب "مجازر" وحياة أكثر من مليوني فلسطينى مهددة، واستمرار فشل مجلس الأمن في وقف الحرب بغزة لا مبرر له.