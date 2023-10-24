الفريق أسامة عسكر يشهد الندوة الاستراتيجية للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الندوة الاستراتيجية للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان "آفاق بناء وتطوير الجيش المصرى خلال الخمسين عاماً اعتباراً من انتصارات أكتوبر 1973"، والتى نفذها مركز الدراسات الاستراتيجية، وذلك فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2022 / 2023 .

وألقى اللواء أ.ح أشرف فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية ، مشيراً إلى الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية لزيادة الوعى المجتمعى لما له من أهمية فى خلق نسيج وطنى متكامل داخل الدولة المصرية .

وقد إشتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية قدمها عدد من القادة العسكريين وأساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين، أعقبها تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة التى تهدف إلى حماية ركائز الأمن القومى المصرى.

وفى نهاية الندوة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للحضور، مؤكداً حرص القوات المسلحة على المشاركة فى تقديم رؤى لمواجهة التطورات الطارئة والمؤثرة ، مشيداً بالجهد المبذول فى الندوة وأهميتها فى دعم جهود الدولة للحفاظ على إستقرار وتماسك المجتمع فى ظل التحديات الراهنة التى تواجهها المنطقة .

حضر فعاليات الندوة عدد من قادة القوات المسلحة ومديرى الكليات والمعاهد العسكرية ورؤساء الجامعات والأكاديميات وعدد من ملحقى دفاع الدول العربية وعدد من الإعلاميين .