محمد صلاح فى التشكيل للجولة التاسعة فى الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - تصدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول التشكيل المثالي للجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تم اختيارها من آلان شيرر أسطورة البريميرليج بعد انتهاء مباريات الأسبوع بالأمس بمواجهة توتنهام ضد فولهام التي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 2-0.الدوري الإنجليزي

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين في مباراة ليفربول ضد إيفرتون التي افتتح بها منافسات الجولة التاسعة وحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء بعدما قاد الريدز لتحقيق 3 نقاط غالية وضعته في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل المثالي للجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي..

حراسة المرمى: بوب (نيوكاسل يونايتد).

خط الدفاع: تريبير (نيوكاسل يونايتد)، ستونز (مانشستر سيتي)، كونسا (أستون فيلا).

خط الوسط: "ميرفي (نيوكاسل يونايتد)، دوجلاس لويز (أستون فيلا)، جيمس ماديسون (توتنهام)، هيونج مين سون (توتنهام).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، كريس وود (نوتينجهام فورست)، أولي واتكينز (أستون فيلا).

التشكيل المثالي للجولة التاسعة

محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول

توج النجم المصرى محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، خلال شهر سبتمبر الماضى، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع الفريق، فى مختلف المسابقات.

ويأتي تتويج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، بعد يوم واحد، من تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي، فى شهر سبتمبر من رابطة البريميرليج، وذلك بتصويت الجماهير.

وخاض محمد صلاح 4 مباريات فى الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر الماضي، أحرز خلالها هدفين الأول أمام أستون فيلا خلال الفوز 3-0 بالجولة الرابعة من المسابقة، وآخر أمام وست هام فى الانتصار 3-1 بالجولة السادسة.

كما صنع محمد صلاح هدفين فى انتصار ليفربول 3-1 على ولفرهامبتون في الجولة الخامسة.

بينما خسر مباراة واحدة أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف في 30 سبتمبر، وهي المباراة التي شهدت جدلًا كبيرًا بعد إلغاء هدف صحيح للريدز سجله الكولومبي لويس دياز، من تمريرة سحرية لمحمد صلاح.

وسجل محمد صلاح مؤخرا هدفى الفوز لصالح ليفربول أمام إيفرتون، فى المباراة التى جمعت الفريقين، السبت، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى 2023-2024.

ووصل رصيد محمد صلاح إلى 7 أهداف ليقفز إلى وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، خلفًا للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 9 أهداف.