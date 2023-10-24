كهربا يسجل هدف التعادل للأهلى فى شباك سيمبا التنزانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى هدف التعادل لفريقه في شباك سيمبا التنزانى بالدقيقة 76 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد القاهرة، فى "إياب" ربع نهائى دورى السوبر الأفريقى.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي،خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم،خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة‏ وبيرسي تاو،خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن ورضا سليم ومحمد الضاوي ‏وإمام عاشور وموديست وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف ‏وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح.

ودخل سيمبا التنزانى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى علي خاتورو،خط الدفاع: فابريس نجوما، ساديو كانوتي، زونكيزا سعيدي، شاموري كابومبي،خط الوسط: محمد حسين، كلاتوس شاما، جونيور مالون، جون رافائييل باكا،خط الهجوم: كيبو دينيس.

وتعادل الأهلى مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبى أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.