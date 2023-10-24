منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نرحب بجهود مصر فى إطلاق سراح المحتجزين بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 07:30 مساءً - قالت لين هاستينجز منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، إن الأمم المتحدة ترحب بجهود مصر في إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، ولكن هناك أكثر من 200 رهينة محتجزين ويجب إطلاق سراحهم دون شروط أو تأخر".

وأضافت "هاستينجز"، في كلمتها خلال الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن حاليا حول التصعيد في قطاع غزة: "نرحب بكل الجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراحهم ونطلب أن يعاملوا بإنسانية في الوقت الراهن، وأن يسمح بزيارتهم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وتابعت: "مع استمرار القصف الجوي المكثف على غزة والقذائف العشوائية التي تطير إلى إسرائيل، فإن القتل والإصابة والدمار والتشرد في ارتفاع، ففي غزة، فإن القتلى الفلسطينيين في أسبوعين أكثر من إجمالي القتلى في عام 2014 خلال الحرب التي دامت 50 يوما".

وشددت على أن النساء والأطفال يمثلون 62% تقريبا من ضحايا الفلسطينيين، ويصل عدد المشردين داخليا إلى 1.4 مليون إنسان فلسطيني وحوالي 600 ألف شخص يحتمون في مرافق وكالة أونروا بظروف صعبة جدا.