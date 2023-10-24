أخبار مصرية

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بأبو النمرس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بأبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة أبو النمرس.


وتابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٢١ شارعا بمتفرعات شارع مركز الشرطة. 
كما تفقد الشهابي، أعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق ٦ أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتي كوبري شبرامنت بمدينة أبوالنمرس تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.
ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. 
رافق نائب المحافظ خلال جولته،
مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولي شركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

IMG-20231024-WA0026
IMG-20231024-WA0026
IMG-20231024-WA0031
IMG-20231024-WA0031
IMG-20231024-WA0039
IMG-20231024-WA0039
IMG-20231024-WA0033
IMG-20231024-WA0033
IMG-20231024-WA0036
IMG-20231024-WA0036
IMG-20231024-WA0037
IMG-20231024-WA0037
IMG-20231024-WA0030
IMG-20231024-WA0030
IMG-20231024-WA0038
IMG-20231024-WA0038
IMG-20231024-WA0040
IMG-20231024-WA0040
IMG-20231024-WA0024
IMG-20231024-WA0024
IMG-20231024-WA0025
IMG-20231024-WA0025
IMG-20231024-WA0023
IMG-20231024-WA0023
IMG-20231024-WA0028
IMG-20231024-WA0028
IMG-20231024-WA0034
IMG-20231024-WA0034
IMG-20231024-WA0029
IMG-20231024-WA0029
IMG-20231024-WA0027
IMG-20231024-WA0027
IMG-20231024-WA0035
IMG-20231024-WA0035
IMG-20231024-WA0032
IMG-20231024-WA0032
IMG-20231024-WA0022
IMG-20231024-WA0022
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا