نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بأبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة أبو النمرس.



وتابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٢١ شارعا بمتفرعات شارع مركز الشرطة.

كما تفقد الشهابي، أعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق ٦ أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتي كوبري شبرامنت بمدينة أبوالنمرس تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته،

مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولي شركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

IMG-20231024-WA0026

IMG-20231024-WA0031

IMG-20231024-WA0039

IMG-20231024-WA0033

IMG-20231024-WA0036

IMG-20231024-WA0037

IMG-20231024-WA0030

IMG-20231024-WA0038

IMG-20231024-WA0040

IMG-20231024-WA0024

IMG-20231024-WA0025

IMG-20231024-WA0023

IMG-20231024-WA0028

IMG-20231024-WA0034

IMG-20231024-WA0029

IMG-20231024-WA0027

IMG-20231024-WA0035

IMG-20231024-WA0032