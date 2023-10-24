وزير الخارجية: نرفض جرائم الحرب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين ونطالب بوقف إطلاق نار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:30 مساءً - قال سامح شكري، وزير الخارجية إنه يجب بدء عملية سلام من أجل توفير حل الدولتين، فهو الحل الأمثل للقضية ويجب التوصل إلى اتفاق على هذا الأساس، وما تفعله إسرائيل في غزة ليس ضمن مصطلح الدفاع عن النفس.

وأضاف وزير الخارجية من نيويورك: ندين أي استهداف للمدنيين من أي جانب، ونرفض ازدواجية المعايير فيما يخص ما يحدث في غزة، كما نرفض أي محاولة لتصفية قضية فلسطين عن طريق التهجير، فيجب وقف التهجير القسري للفلسطينيين.

وتابع شكري: الدفاع عن النفس يجب ألا يخرج عن إطار الشرعية إلى العقاب الجماعي والتسبب في هذا الكم الهائل من المعاناة، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته ووقف العمليات العدائية في غزة، فالشعب الفلسطيني متشبث بحقوقه وأرضه ولن يتخلى عنهما، ونرفض بشكل كامل لجرائم الحرب المتعلقة بالتهجير.

مصر تطالب بوقف الحرب في غزة

وأردف: ندين قتل أي مدني ونرى البعد عن ازدواجية المعايير وضرورة حماية المدنيين، ويجب التوقف التام عما يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضروة البعد عن إزداوجية المعايير، وعدم التغاضي عن الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونطالب بوقف إطلاق نار فوري ومستدام حتى ننهي كل أشكال الصراع في المنطقة.