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بلينكن: نواصل التنسيق مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل التنسيق مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات.

 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ، خلال كلمته بمجلس الأمن، أنه يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعا: "متفقون حول الحاجة الأساسية لحماية المدنيين".

 

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يمكن لأي أمة أن تقبل بأن يُقتل شعبها، ونؤيد حق الدول فى الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، وقدمنا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يؤكد حق الدول فى الدفاع عن نفسها.

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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