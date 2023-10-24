بلينكن: نواصل التنسيق مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل التنسيق مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة بشأن المساعدات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ، خلال كلمته بمجلس الأمن، أنه يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعا: "متفقون حول الحاجة الأساسية لحماية المدنيين".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يمكن لأي أمة أن تقبل بأن يُقتل شعبها، ونؤيد حق الدول فى الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، وقدمنا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يؤكد حق الدول فى الدفاع عن نفسها.