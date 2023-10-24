سامح شكرى: نطالب بالوقف الفورى المستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - طالب سامح شكرى، وزير الخارجية، بالوقف الفورى المستدام لإطلاق النار فى غزة، متابعا :"ندعو لوقف فورى لإطلاق النار ومنع اتساع الصراع".

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر المجموعة العربية بالأمم المتحدة أن هناك ضرورة العمل على احتواء أزمة غزة ورفض التهجير.

وتابع سامح شكرى، أن أى نجاح لأى قرار يتطلب التوازن وإذا فقد التوازن والذى يأتى بحلول ناجزة وواضحة تحقق المصلحة لطرفى النزاع والمنطقة بالكامل بالتالى يكون القرار قاصر.

وقال وزير الخارجية: "نأمل أمن يتطلع مجلس الأمن بمسئوليته بضرورة قرار يعمل على تحقيق اختصاص لمجلس الأمن بحل النزاعات.