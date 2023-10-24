القوى الإسلامية بقطاع غزة تشكر الرئيس السيسى لدعم الفلسطينيين.. وناشدت إدخال المصابين لتلقى العلاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:31 مساءً -

وجهت لجنة المتابعة للقوي الوطنية الإسلامية فى قطاع غزة الشكر للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى علي دعم أهالى القطاع، وناشدوا فى بيان لهم الثلاثاء بإدخال الجرحى والمصابين لتلقى العلاج داخل مصر.

وقال بيان اللجنة: "نوجه التحية لأشقائنا فى مصر، ونجدد مناشدتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تمكين الجرحى من السفر لتلقى العلاج، إن هذه الخطوة تمثل إسناداً حقيقيا وجديا لصمود شعبنا وثباته فى وجه مخطط تصفية القضية الفلسطينية".

ووجه البيان التحية لأهالى غزة، وقال إن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الوحشية التى يشنها ضد الشعب الفلسطيني دون استثناء، بدعم من القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة التى كشفت عن وجهها العدائى الشرير وباتت تدير الحرب عبر غرف العمليات المشتركة فى واشنطن وتل أبيب، وتشارك بكل قوتها التدميرية فى سحق عظام الأبرياء من الأطفال والنساء.

وأضاف البيان: "لقد سقط القناع عن كل تلك الدول المتآمرة والمنحازة، وشكلت مواقفها انحرافاً وتخليا واضحين عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية، وقد تنكرت لكل القوانين والمواثيق وللحقوق"، مشيراً إلى أن الموقف الدولى مما يجرى فى غزة يمثل انهيارا اخلاقيا فاضحاً وغير مسبوق، والهدف من وراء كل ذلك سحق غزة تمهيداً لتنفيذ مخططات تهجير الشعب الفلسطينى وضم الضفة الغربية وبسط السيطرة الكاملة على القدس".