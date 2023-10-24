عصام الصباحى مديرا للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:31 مساءً - أصدر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارا بتعيين النائب الوفدي السابق عصام الصباحي عضو الهيئة العليا مديرا لحملته الانتخابية وأمينا للصندوق.

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، قد أكد أن البرنامج الانتخابى لحزب الوفد يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية من خلال رؤية واقعية للمشاكل التى يعانى منها المواطنون، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابى يهتم بضرورة البدء فى الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية، وضرورة توحيد جهات الولاية الاقتصادية.