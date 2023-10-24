وزيرة الدولة للتعاون الدولى بالإمارات: نقدر جهود مصر فى إيصال المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:31 مساءً -

قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى بالإمارات فى مجلس الأمن، ريم إبراهيم الهاشمي، إنهم يقدرون جهود مصر والأمم المتحدة في إيصال المساعدات إلى غزة.

وأضافت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات فى مجلس الأمن خلال كلمتها بمجلس الأمن: "نرحب بقمة القاهرة للسلام ونثمن الجهود المبذولة فيها".

وتابعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى بالإمارات: "نريد زيادة المساعدات لأن ما يصل قليل ولا يكفي حاجة أهل غزة ويجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات".