نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الري: انتهاء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مساء اليوم بالقاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، والتي عُقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في بيان اليوم، أنه تم التوافق على عقد الجولة القادمة في أديس أبابا، بغرض استكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل بلا إبطاء لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وذلك بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو ٢٠٢٣.