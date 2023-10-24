الأونروا: سنعلق عملياتنا في غزة غدا إذا لم نحصل على الوقود بشكل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إنها ستضطر لتعليق عملياتها في قطاع غزة غدا إذا لم تحصل على الوقود بشكل عاجل.

وأوضحت الأونروا، في تغريدة على موقع تويتر: ستنتهي عملياتنا في قطاع غزة غدًا إذا لم نحصل على الوقود بشكل عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أنه سيتم بذل جهود لتوفير الوصول إلى الوقود في غزة عند الحاجة للتخفيف من الأزمة الإنسانية، لكنه لن يسمح بوصول الوقود إلى حركة حماس.

وأدعى هاليفي: سوف نتأكد من أنه سيكون هناك وقود في الأماكن التي يحتاجون فيها إلى الوقود لعلاج المدنيين، ولن نسمح بالوقود لحماس حتى يتمكنوا من مواصلة القتال ضد مواطني إسرائيل.

الحرب الإسرائيلية في غزة

وواصل رئيس أركان الاحتلال ادعاءه: إن الجيش الإسرائيلي يقاتل حماس، وليس سكان غزة، ومهتم بأن يتمكن سكان غزة من اجتياز هذه الحرب بأقل عدد ممكن من الضربات، ولهذا السبب أوصيت بمنطقة يتم الإخلاء إليها، وفي هذه المنطقة سيكون هناك الطعام والعلاج الطبي والمياه.

وأضاف: في أي مكان تأخذ حماس الأشياء إليه، سوف نتأكد من أنه لن يكون هناك شيء هناك سنضرب حماس، ويجب على كل سكان قطاع غزة أن يتخذوا القرار، قرارًا مسؤولًا عن حياتهم.