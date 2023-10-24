الحكومة توافق على توقيع مذكرة تفاهم مع جان دي نال البلجيكية لتصدير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - وافق مجلس الوزراء، اليوم، على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة جان دي نال البلجيكية، لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.

نقل الكهرباء لأوروبا

ومؤخرا وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مذكرة مع شركة سكاتك إيه إس إيه النرويجية؛ لبدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.

ووقع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة العضو المنتدب، وعن شركة سكاتك إيه إس إيه تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة.

وعقب التوقيع، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن المذكرة تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص وستسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.

وعقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها، سيتم البدء في مناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل في إيطاليا.