الصحة: تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي والتيتانوس والدفتيريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - كشف مصدر مطلع بقطاع الطب الوقائي، في وزارة الصحة والسكان، عن تطعيم الوزارة طلاب المدارس باللقاح المضاد لمسببات مرض الالتهاب السحائي ولقاح الثنائي كبار (مضاد لـ التيتانوس والدفتيريا)، للعام الدراسي 2023/2024.

تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي والتيتانوس والدفتيريا

وقال المصدر إن الطب الوقائي وجه مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للتنسيق مع مديريات التربية والتعليم وفروع التأمين الصحي لتطعيم جميع الطلاب المستهدفين بالتطعيم.

وأضاف المصدر، أن تعليمات الطب الوقائي تضمنت كذلك تطعيم المتخلفين عن التطعيم من العام السابق، وكذا طلاب أولى حضانة وأولى ابتدائي وأولى اعدادى بلقاح السحائي الثنائي، قبل نهاية الترم الأول.

وأكد المصدر، أنه يتم تطعيم المتخلفين من المرحلة الدراسية أولى ثانوي، الذين لم يتم تطعيمهم من العام السابق، وكذا تطعيم طلاب تلك المرحلة بلقاح السحائي الرباعي قبل نهاية الترم الأول، مشيرا إلى أنه سيتم تطعيم طلاب المرحلة الدراسية الثانية ابتدائي ورابعة ابتدائي بلقاح الثنائي الكبار.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بضرورة التنسيق بين كافة الهيئات التابعة للوزارة سواء الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وقطاع الطب العلاجي وذلك لتحقيق التكامل في المنظومة الصحية، مشددا على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين تلك الهيئات المختلفة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بسرعة وضع نظام وآلية لتحقيق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة في إطار الحوكمة والتطوير المؤسسي للمنشآت الصحية، على أن يتم رفع تقرير موضح به نسب العجز في المستشفيات سواء في المستلزمات أو القوى البشرية ونسب الإشغال والكثافات، مع أهمية التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لتيسير تشارك الخدمات والقوى البشرية العاملة بالمنظومة الصحية.