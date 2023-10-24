إيمانويل ماكرون: الرئيس السيسى يقوم بدور متميز لإيصال المساعدات لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:32 مساءً -

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بدور متميز لإيصال المساعدات لغزة.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نعمل على إطلاق سراح المحتجزين الفرنسيين في غزة".

وأكد الرئيس الفرنسي أنه يسمع معاناة المدنيين في غزة، وقال: "ليس هناك ما يبرر ذلك، ونرفض أي شكل من أشكال العنف"، موضحاً أن غزة تعاني كارثة إنسانية صعبة، وأن الشعب الفلسطيني يعيش وضعا مروعا.