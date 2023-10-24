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الرئيس الفلسطيني: على إسرائيل أن تعترف بحق فلسطين في دولة مستقلة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن على إسرائيل أن تعترف بحق فلسطين في دولة مستقلة.

 

وأضاف الرئيس الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "نرفض أي حلول جزئية أو أمنية في غزة، ومتمسكون بالحل الشامل، ولن نقبل بمزيد من الحلول العسكرية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".

 

وتابع محمود عباس أبو مازن: "نرفض بشكل كامل تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، ونطالب بوقف شامل لإطلاق النار".

 

وقال الرئيس الفلسطيني: "نؤكد إدانتنا لاستهداف المدنيين من الجانبين، وإسرائيل هي من أرادت الحل العسكري".

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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