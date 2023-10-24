محمد الننى بديلا فى تشكيل قمة إشبيلية ضد أرسنال بدورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - أعلن الجهازان الفنيان لفريق إشبيلية الاسباني ضد أرسنال الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني التشكيل الرسم للمباراة التي ستقام بينهما، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.إشبيليه ضد أرسنال

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع: أكونيا، جوديليج، راموس، خيسوس نافاس.

خط الوسط: راكيتيتش، سوماري، سو.

خط الهجوم: أوكامبوس، النصري، لوباكيو.

تشكيل إشبيلية

بينما جاء تشكيل أرسنال ضد إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جبريل، تومياسيو.

خط الوسط: أوديجارد، جورجينيو، رايس.

خط الهجوم: ساكا، جيسوس، مارتينيلي.

تشكيل أرسنال

دوري أبطال أوروبا

وتواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في المباراة التي يسعى من خلالها الجانرز لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور 16 من البطولة، بعدما خسر في المباراة الماضية من لنس بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل إشبيلية مع نادي آيندهوفن.

ويتصدر لانس الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث خاض الفريق مباراتين استطاع الفوز في مباراة والتعادل في مباراة، بينما يأتي ارسنال فى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويأتي إشبيلية فى المركز الثالث برصيد نقطتين، ونادى آيندهوفن في المركز الرابع.إشبيليه ضد أرسنال

ويدخل الفريقان المباراة قادمين من مباراتين قويتين للغاية في الدوري الإنجليزي والإسباني، حيث تعادل أرسنال 2-2 مع تشيلسي في ديربي لندن، وفى المقابل فرض الفريق الأندلسي التعادل 1-1 على العملاق ريال مدريد متصدر الليجا.

ولم يسبق للفريقين مواجهة بعضهما البعض إلا في مناسبتين فقط بدور المجموعات موسم 2007-08، حيث حسم أرسنال مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، فيما فاز الفريق الأندلسي في الإياب 3-1.