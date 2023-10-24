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أحمد جودة - القاهرة - سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري يسجل في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، استقرارًا ملحوظًا حسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في نهاية التعاملات المسائية

وفي هذا الشأن تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في مصر، كما نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.. آخر تطورات العملة الكويتية في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 96.09 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.48 جنية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي - مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 97.82 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.74 جنية

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 100.13 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.41 جنية

سعر الدينار الكويتي اليوم - المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 93.48 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.74 جنية

سعر الدينار الكويتي اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 99.45 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.41 جنية

سعر الدينار الكويتي اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 95.63 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.78 جنية

سعر الدينار الكويتي اليوم - المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 100.36 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.73 جنية

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.. آخر تطورات العملة الكويتية في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 100.40 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.87 جنية

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 95.94 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 100.65 جنية

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 96.03 جنية سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع 102.51 جنية

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023.. آخر تطورات العملة الكويتية في البنوك

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في السوق السوداء، تراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 38 جنيه حتى 40 جنيه، بعدما سجل خلال الفترة الماضية سعر متخطي الـ 42 جنيه.