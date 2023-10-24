حالة الطقس غدًا| الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 مساءً - كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي من المتوقع أن تشهدها البلاد، غدًا الأربعاء 25 أكتوبر 2023، مؤكدة أن البلاد تتعرض لشبورة مائية كثيفة خلال فترات الصباح الباكر والتي تصل لحد الضباب.

وحذرت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، من الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تصل إلى حد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويكون الطقس خلال الليل لطيفا في أوله مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد التي تشهد فرصا ضعيفة للأمطار الخفيفة على بعض المناطق في أقصى الجنوب.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد تشهد رياح معتدلة تمتد سرعتها بين 20:28 كم|س.

حالة الملاحة البحرية غدًا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك استقرار في الملاحة البحرية، حيث تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع أمواجها يمتد بين 1.5 إلى 2 متر، والبحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعها يمتد بين متر إلى 1.5 متر.