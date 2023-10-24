ماكرون: الرئيس السيسي يقوم بدور متميز لإيصال المساعدات إلى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 10:29 مساءً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم بدور متميز في جهود إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف ماكرون في تصريحات خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، اليوم الثلاثاء، إنه يجب حماية المدنيين في كل مكان وكل زمان، فهو واجب أخلاقي وإلزامي يفرضه القانون الدولي الإنساني.

وحذر من احتمالية تدهور الوضع إلى مستوى خطير خلال وقت قصير، مشيرا إلى ضرورة العمل على حلول مع الجميع، وعدم السماح بتهديد مستقبل المنطقة.

وأشار إلى أنه يجب كذلك كإطلاق سراح كل الرهائن في غزة، منوها بأن من بينهم 9 رهائن فرنسيين.

يجب حماية جميع المدنيين

وأكد الرئيس الفرنسي أن منطق العمل ضد حركة حماس، يجب أن يتضمن حماية المدنيين، كما يحدث أثناء التعامل مع المنظمات الإرهابية، حتى لا تتهدد حياة المدنيين.

وتابع: جميعا نريد السلام والقضاء على المجموعات الإرهابية، وإذا أردنا التعامل وفق تحالف فإنه سيساعد في تفادي إسقاط ضحايا بين المدنيين.

وأشار إلى أهمية توفير الحماية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما طلبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولاقى منه قبولا بإعادة الكهرباء إلى المستشفيات في غزة، وضمان مرور القوافل الإنسانية.

واستطرد: نريد المضي قدما في هذا الموضوع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم بدور متميز، ومع السلطات الإسرائيلية لإيصال المساعدات لدعم المدنيين الفلسطينيين.