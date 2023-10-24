نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة بيت الزكاة تصل ميناء رفح مجهزة بـ18شاحنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت مساء اليوم الثلاثاء إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، لدعم وإغاثة أشقائنا في قطاع غزة.

وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية، مثل المياه والطعام والملابس في إطار حملة «أغيثوا غزة»، من أجل دعم إخواننا في قطاع غزة.

وجاءت القافلة بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في غزة من وضع إنساني كارثي، جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، واستشهاد آلاف من الأطفال والنساء والكبار من الأبرياء.

وتعد هذه القافلة أكبر قافلة إغاثية يسيرها الأزهر، وتأتي انطلاقًا من دور الأزهر التاريخي في خدمة القضية الفلسطينية ونصرة ودعم إخواننا الفلسطينيين، وهي استمرار لمسيرة القوافل الطبيَّة والإغاثية التي يحرص الأزهر على تسييرها في إطار دوره الإنساني والعالمي.

وترأست القافلة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، يرافقها عدد من العاملين بالأزهر وبيت الزكاة، مع استمرار حملة «أغيثوا غزة»، لمواصلة الدعم ونصرة القضية وإغاثة أهلنا في غزة.