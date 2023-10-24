سامح شكرى: ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيد أو شرط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:28 مساءً - قال وزير الخارجية سامح شكري، إننا ندعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيد أو شرط، موضحا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمجلس الأمن:" ندعو لتسوية القضية الفلسطينية، وليس تصفيتها من خلال عمليات التهجير القسري، وما يجري الآن هو تراكم لسياسات هدفها تكريس الاحتلال غير الشرعي.

وتابع سامح شكرى:"ندعو لتفعيل المسار السلمي بناء على قرارات الشرعية الدولية، ونحذر من عواقب العجز الدولي تجاه الأزمة الحالية".