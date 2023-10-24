سامح شكرى أمام مجلس الأمن: حل القضية الفلسطينية ليس التهجير لمناطق أخرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:28 مساءً - قال وزير الخارجية سامح شكري ، إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير لمناطق أخرى، موضحا أن مصر حذرت مرارا من استمرار سياسات الاحتلال.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمجلس الأمن أن اللحظة الحالية نتيجة ممارسات هدفها تكريس الاحتلال، لافتا إلى أن أهل قطاع غزة يعيشون معاناة إنسانية كبيرة.

وتابع سامح شكرى :"ما يحدث خرق فعلي للقانون الدولي الإنساني، ويجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل".