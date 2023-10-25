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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - باسم يوسف "يفتح النار" على الرئيس الأمريكي جو بايدن.. لهذا السبب

يتصدر الإعلامي باسم يوسف، تريند جوجل ومحركات البحث، بعد مداخلته مع الإعلامي بيرس مورجان الثلاثاء الماضي، حيث تحدث باسم يوسف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين في مداخله نارية، حظيت على إعجاب الكثير.

باسم يوسف "يفتح النار" على الرئيس الأمريكي جو بايدن.. لهذا السبب

وجه الإعلامي باسم يوسف، رسالة نارية للرئيس الأمريكي جو بايدن عبر صفحته الشخصية على موقع اكس، قائلًا: “ السيد الرئيس: ما هو نوع السيطرة التي تمارسها إسرائيل عليكم؟ وعلى إسرائيل أن تجيب على راعيها وليس العكس”.

وأضاف: “كيف يمكنك الاعتراض على وقف الإبادة الجماعية؟ هذه ليست حرب، هذا هو الإبادة. حتى الحرب لها قواعد. إذا كنت تسمي هذه حربا”.

باسم يوسف يشيد بأداء الصحفي معتز عزايزة

قال

If there is one account to follow on Instagram it’s this guy : Motaz Azaiza. If you want to see the daily hell that’s unleashing in Gaza and the preposterous crimes that Israel is committing every single minute go see his videos. Two days ago a child was killed every 15 minutes .… pic.twitter.com/Gmc5xDqkbG — Bassem Youssef (@Byoussef) October 24, 2023

: “إذا كان هناك حساب واحد يجب متابعته على Instagram فهو هذا الرجل: معتز عزايزة. إذا كنت تريد أن ترى الجحيم اليومي الذي يطلق العنان في غزة والجرائم المنافية للعقل التي ترتكبها إسرائيل في كل دقيقة".

وأضاف: “أذهب لمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة به. قبل يومين كان طفل يقتل كل 15 دقيقة. لا أعرف المعدل الآن. سعر الصرف البشري متقلب للغاية. 75% من الضحايا هم من النساء والأطفال”.

موعد لقاء باسم يوسف مع بيرس مورجان

باسم يوسف "يفتح النار" على الرئيس الأمريكي جو بايدن.. لهذا السبب

أعلن

If there is one account to follow on Instagram it’s this guy : Motaz Azaiza. If you want to see the daily hell that’s unleashing in Gaza and the preposterous crimes that Israel is committing every single minute go see his videos. Two days ago a child was killed every 15 minutes .… pic.twitter.com/Gmc5xDqkbG — Bassem Youssef (@Byoussef) October 24, 2023

عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، موعد لقائه مع بيرس مورجان، حيث أشار إلى أنه سوف يكون الاسبوع القادم.

وقال باسم يوسف: "ناس كتير بتبعت أن مش لاقيين اللقاء مع بيرس مورجان، غالبا دي كانت لينكات مضروبة، اللقاء في أول تعليق الجولة التانية الاسبوع القادم، التفاصيل قريبا".

باسم يوسف مع بيرس مورجان

أثار باسم يوسف الجدل خلال لقائه الأول مع بيرس مورجان، حيث حظيت الحلقة على أعلى نسبة مشاهدة، ويمكن معرفة الحوار الذي دار في اللقاء من خلال الضغط هنا.