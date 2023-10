عاجل - باسم يوسف "يفتح النار" على الرئيس الأمريكي جو بايدن.. لهذا السبب

يتصدر الإعلامي باسم يوسف، تريند جوجل ومحركات البحث، بعد مداخلته مع الإعلامي بيرس مورجان الثلاثاء الماضي، حيث تحدث باسم يوسف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين في مداخله نارية، حظيت على إعجاب الكثير.

وجه الإعلامي باسم يوسف، رسالة نارية للرئيس الأمريكي جو بايدن عبر صفحته الشخصية على موقع اكس، قائلًا: “ السيد الرئيس: ما هو نوع السيطرة التي تمارسها إسرائيل عليكم؟ وعلى إسرائيل أن تجيب على راعيها وليس العكس”.

وأضاف: “كيف يمكنك الاعتراض على وقف الإبادة الجماعية؟ هذه ليست حرب، هذا هو الإبادة. حتى الحرب لها قواعد. إذا كنت تسمي هذه حربا”.

قال

If there is one account to follow on Instagram it’s this guy : Motaz Azaiza. If you want to see the daily hell that’s unleashing in Gaza and the preposterous crimes that Israel is committing every single minute go see his videos. Two days ago a child was killed every 15 minutes .… pic.twitter.com/Gmc5xDqkbG