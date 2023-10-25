سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

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أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، يتفاوت سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في العديد من البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المحدثة حديثًا، ويمكن للأفراد معرفة أحدث الأسعار من خلال الاستعلام في البنوك أو المواقع الإلكترونية المختصة.
سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك
وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.
سعر الريال السعودي في السوق السوداء
يعيش أصحاب السوق السوداء حالة من انهيار وتراجع سعر العملات في السوق السوداء وسقوط سعر صرف الشراء والبيع، حيث إنخفضت أسعار العملات في السوق الموازي، فقد وصل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء إلى 9 جنية، وكان قبل ذلك قد وصل لـ11 جنيهًا.