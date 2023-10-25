دفعة مساعدات جديدة لغزة تعبر بوابة رفح لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 09:32 صباحاً - عبرت بوابة رفح من الجانب المصرى دفعة جديدة من شحنات المساعدات المنقولة لقطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى فى طريقها لتسلم للهلال الأحمر الفلسطينى على الجانب الفلسطينى من قطاع غزة.

وأفادت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الدفعة الجديدة من الشاحنات تتنوع ما بين مستلزمات طبية عاجلة ومواد غذائية تم تجهيزها على شاحنات من بين دفعات المساعدات التى يتواصل وصولها لشمال سيناء ويقوم الهلال الأحمر المصرى باستلامها.

يذكر أنه تصل شاحنات مساعدات لغزة تباعا لشمال سيناء، قادمة من محافظات مصر برا تابعة لمؤسسات أهلية ومجتمعية، إضافة لمساعدات عربية ودولية تنقل جوا عبر مطار العريش، ويقوم الهلال الأحمر المصرى باستلام هذه الشحنات وتجهيزها لتنقل لغزة عبر معبر رفح.

وتشهد الساحة المقابلة لمعبر رفح من الجانب المصرى جهود تطوعية للشباب من كل الأعمار فى تجهيز الشاحنات، وبدورها تتحرك الشاحنات تباعا وصولا لمعبر رفح قادمة من مدينة العريش.

كما شهد معبر رفح من الجانب المصرى تواصل زيارات الدعم لأهل غزة، وأعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية أنه سير قافلة معونات بعدد 16 شاحنة كان من بين مرافقيها الفنان منذر الرياحنة الذى حرص أن يكتب على آخر نقطة وصل لها على الحدود "مصر وفلسطين دم واحد".