جامعة القاهرة تواصل احتفالاتها باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بندوة فى كلية الآثار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - د. الخشت: احتفالات الجامعة لترسيخ وتنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة النصر وتضحيات رجال الجيش البواسل

د. محسن صالح: حرب أكتوبر صنعت تاريخا لا يزال متصلاً بالجانب الحضاري فى شعب مصر وجيشها تأصيلاً لقيم العسكرية المصرية التي نعرفها منذ عصر الفراعنة

نظمت كلية الآثار بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محسن صالح عميد الكلية، ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر وأثرها على الحياة في مصر"، حاضر فيها اللواء أركان حرب بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع السابق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك بالتزامن مع استمرار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.

حضر الندوة، الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقًا، وعمداء الكلية السابقين، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن احتفالات جامعة القاهرة مازالت مستمرة لكونها ذكرى خالدة وعزيزة على قلوبنا وسنظل نحتفل بها جيلًا بعد جيل، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاحتفالات هو تنمية الحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر أرضها وكرامتها، ونشر الوعي بينهم حول بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة خلال الحرب.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن حرب أكتوبر المجيدة دفع خلالها أبناء الجيش المصري أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن الذي أقسموا على حمايته وصون ترابه وحدوده.

ومن جانبه، قال الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار، إن حرب أكتوبر صنعت تاريخًا مازال متصلًا بالجانب الحضاري في الشعب المصري والجيش المصري وأن مصر الفرعونية تأصلت فيها تلك القيم العسكرية المصرية والتي لا تزال ممتدة على تاريخ مصر المعاصر، مشيرًا إلى أن الندوة التي نظمتها الكلية تم خلالها استعراض مراحل الحرب المختلفة وأبرزت مدى تفوق الجندي المصري على مر تاريخه في نواحي الصبر والتفوق العسكري، وعقيدته في الدفاع عن أرضه.