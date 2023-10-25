وزارة العمل : ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بمدارس أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة العمل ان مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال مكتب شرق للسلامة والصحة المهنية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة الشهيد أحمد جلال بأسيوط ، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، والأضرار والأخطار الناتجة عن عدم الإلتزام بضوابطها واشتراطاتها، فضلاً عن كيفية التعامل معها ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت ، من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق جيلاً واعياً لدية مقومات الحياة الآمنة ، وتوفر مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويدفع خطط التنمية ..

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة ، أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية ، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل ، وحاضر في الندوة الكيميائية سامية نصيف مينا مدير مكتب شرق للسلامة والصحة المهنية ..