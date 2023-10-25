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وزارة العمل : ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بمدارس أسيوط

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة العمل ان مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال مكتب شرق للسلامة والصحة المهنية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة الشهيد أحمد جلال بأسيوط ، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، والأضرار والأخطار الناتجة عن عدم الإلتزام بضوابطها واشتراطاتها، فضلاً عن كيفية التعامل معها ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت ، من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق جيلاً واعياً لدية مقومات الحياة الآمنة ، وتوفر مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويدفع خطط التنمية ..

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة ، أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية ، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل ، وحاضر في الندوة الكيميائية سامية نصيف مينا مدير مكتب شرق للسلامة والصحة المهنية ..

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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