سفير مصر في موسكو يبحث تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية مع مبعوث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - التقى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا.

استعرض السفير بوجدانوف خلال اللقاء نتائج مشاركته في قمة القاهرة للسلام التي عُقدت يوم السبت الماضي، معرباً عن تقدير روسيا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد هذه القمة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وقد تناول اللقاء بحث التطورات الخطيرة في فلسطين، وتنسيق مواقف الدولتين واتصالاتهما الهادفة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئولية دولة الاحتلال، وحل القضية الفلسطينية من جذورها وأسسها عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القانون الدولي متمثلاً بقرارات الشرعية الدولية.