وزارة العمل: فتح باب التقديم على برامج تدريب مهني بقنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة قنا ، المقابلات الشخصية للشباب من الجنسين المتقدمين للحصول على البرامج التدريبية المجانية المقدمة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة ، على مهن صيانة المحمول ، والحاسب الآلي ، والتفصيل والخياطة ، وذلك بديوان عام المديرية ، يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..

واوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، في تقريره للوزارة ، انه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المديرية والجهات المتخصصة لتوفير البرامج التدريبية المجانية للشباب في ضوء إستراتيجية الوزارة في التدريب من اجل التشغيل ، وفرت المديرية برامج تدريبية على 3 مهن للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى بقفط التابع للمديرية ،على النحو التالي 46 يوم على مهنة الخياطة لعدد 30 فتاة ، و56 يوم تدريبى على مهنتى صيانة المحمول والحاسب الآلي لعدد 30 شاب وفتاة ، من الاحد إلى الخميس من كل أسبوع ، مع توافر امكانية الإلتحاق بالبرامج لذوى الهمم ، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، وشهد المقابلات مدير المديرية ، وأحمد علي وكيل المديرية ، والمهندس عبد الحميد غزالي مدير مركز التدريب ، ومحمد أنور منسق برنامج الأغذية بقنا، أحمد حسين أخصائي التوجيه ورئيس اللجنة النقابية، وهناء سعد مدير ادارة بحوث العمالة بالمديرية ..