وزير التنمية المحلية : الانتهاء من تنفيذ 324 مجمع خدمات حكومية بالمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي " حياة كريمة " و التي تستهدف إحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري.

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزيه للمبادرة حول مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي لمجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تلعب دوراً أساسياً في تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتي وجه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بقري المبادرة الرئاسية في ظل متابعة أسبوعية من السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، مشيرًا إلى أن عدد المجمعات التي تم نهو الأعمال الإنشائية بها بلغ حوالي 324 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعا، وجارى استكمال العمل بباقي المجمعات وفقاً للجدول التنفيذي والبالغ عددها 8 مجمعات كما تمت عملية الاستلام الابتدائي لعدد 251 مجمعاً.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي إن وزارة التنمية المحلية وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعاً، واستيفاء كافة المتطلبات الخاصة بتشغيلها ( توصيل المرافق - التأثيث والتجهيز – تدريب الكوادر البشرية )، وحتى الآن انتهت الوزارة من تأثيث وتجهيز 162 مجمع خدمات حكومية ، ونهو توصيل المرافق والعدادات لـ 312 مجمع بنسبة 93% وتم توصيل عدادات الكهرباء إلي حوالي 308 مجمع بنسبة 92%، وجاري مواصلة أعمال توريد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وتجهيز المجمعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم الانتهاء من أعمال خدمات الانترنت فائق السرعة لعدد 196 مجمع ، مضيفًا أن هذه المجمعات تضم كافة الخدمات الحكومية الإجرائية التي يحتاجها المواطن من الدولة ( خدمات الإدارة المحلية، التموين، التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، الشهر العقاري، البريد ) .

ووجه وزير التنمية المحلية ، بضرورة المتابعة المستمرة من الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة" بالوزارة لباقي المجمعات وعمليات الاستلام الابتدائي لها وتسليم المساحات المخصصة لهيئة البريد المصري، حيث تم تسليم عدد 253 من المساحات المخصصة لهيئة البريد داخل المجمعات الحكومية، مضيفًا أنه تم أيضًا في إطار خطة التشغيل تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظف، مشيراً إلى انه مع قرب نهو أعمال المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسة التي استهدفت ١٤٧٧ قرية في ٢٠ محافظة ، وجب تقديم الشكر لفرق العمل بالمحافظات والوزارة على ما بذلوه من جهود كبيرة لتوفير متطلبات تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة وتذليل العقبات وتنسيق الأعمال بكافة القرى مع المحافظات والجهات والوزارات المعنية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة أشرفت خلال هذه المرحلة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركي من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن إشراك مواطني القرى المستهدفة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها ، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل ساهمت في توفير 100% من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ، والتي بلغت 5545 قطعة أرض.

وحول موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقري المبادرة الرئاسية.. قال اللواء هشام آمنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروع بنسبة 52% من إجمالي 351 مشروعًا بتكلفة تبلغ 1,6 مليار جنيه منها 124 سوق حضاري و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء، لافتًا إلى أنه جاري العمل على نهو عدد 167 مشروع بنسبة تنفيذ 48%، وتساهم هذه المشروعات بدرجة كبيرة في تحسين المستوى الحضاري والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلي وتوفر موارد جيدة لتعظيم الايرادات الذاتية للمحافظات، فضلاً عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم في دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أي معوقات تعترض تنفيذ أياً من مشروعات المبادرة الرئاسية .

وأكد وزير التنمية المحلية علي متابعة رئيس الوزراء لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بصورة دورية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية ، مؤكدًا علي أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة، وهو ما يساهم في التغلب على اي معوقات واستمرار التنفيذ.