انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن 4 مناطق في محافظة دمياط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023، خريطة قطع المياه عن بعض الأماكن التي تقع في المحافظة،

ونشرت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة دمياط بيان، على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث أنه ضم كافة المعلومات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، .

قطع المياه

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأكدت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة دمياط أن قطع المياه لمدة7 ساعات متواصلة في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً من اليوم نفسه

سبب قطع المياه في محافظة دمياط

[صنبور مياه مفتوح]

قطع المياه

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة دمياط أن سبب قطع المياه يتمثل في جدول الصيانة الدوري الذي تنتهجه الشركة على خط قطر ٦٠٠ مم لتركيب أجهزة الفاقد

أماكن قطع المياه في محافظة دمياط

وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة دمياط أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي الغوابين – العطوى – الروضة – الرحامنة – أبو جريدة

طلب عاجل

توجهت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة دمياط بطلب عاجل جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.