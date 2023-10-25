انت الان تتابع خبر لمدة 4 ساعات .. قطع المياه عن هذه المراكز في المنوفية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشهد عدد من الشوارع في محافظة المنوفية قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 ، نتيجة ما يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية.وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفيةبإصدار بيان لها في الساعات الماضية على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والذي كشفت خلاله عن التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية.

قطع المياه

[صنبور فيه المياه قاطعة]

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا من نفس اليوم.

سبب قطع المياه في محافظة المنوفية

[قطرة مياه]

قطع المياه

وأضافت شركة مياه المنوفية أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال الصيانة في محطات المياه وتطهير المصروفات والخزانات

أماكن قطع المياه في محافظة المنوفية

وأوضحت شركة مياه المنوفيةأن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي مركز شبين الكوم: قرى الكوم الأخضر والماي ومنشأة شنوان والبتانون ومركز تلا: في قريتي ميت ربيع وكفر علوي ومركز منوف: قرية منشأة سلطان ومركز أشمون: قرى السراسنة الكردي وميت رقية وطلبا ودروة ومركز قويسنا: قرى كفر أشيش وأبهنس وبنسا وشبرا باخوم وأم خنان ومركز الشهداء: قريتا ساحل الجزاير وسرسوس

طلب عاجل

وتوجهت شركة مياه المنوفية بطلب عاجل في بيانها اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري من المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.