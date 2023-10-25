انت الأن تتابع خبر لمدة 8 ساعات .. الإعلان عن قطع الكهرباء في هذه المناطق في مركز طهطا بسوهاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن والشوارع في مركز ومدينة طهطا بسوهاج من قطع الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 نتيجة الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.وكشف عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في بيانه على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في سوهاج

قطع الكهرباء

وأكد عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً، لوجود أعمال الصيانة، بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء طهطا، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في سوهاج

[أبراج كهرباء]

قطع الكهرباء

وكشف عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي نجع مقلد وكوم بدر ونجع حسين علي ونزالي داوود ونجع العسيلي والشيخ رحومة ونجع قنديل وكوم روى بمركز طهطا

وتوجه عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بطلب عاجل إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية