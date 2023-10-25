انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الأربعاء 25 أكتوبر 2023.. مفاجأة من الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد المصرية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، على مختلف محافظات الجمهورية في ظل استقرار درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية مع بدء فصل الخريف.

حالة الطقس الساعات القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد المصرية في برنامج صباح الخير يا مصر المذاع القناة الفضائية المصرية اليوم الأربعاء 25 من الشهر أكتوبر الجاري حول حالة الطقس الساعات القادمة سوف يسود بها مستقرة حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، و جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى ساعات الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس بارد في ساعات الصباح الباكر

وأكدت الأرصاد المصرية في النشرة الجوية أن هناك عدد من التقلبات في حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 والتي تتمثل في هناك سقوط أمطار على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بالإضافة إلي شبورة مائية في ساعات الصباح على الطرق الرئيسية

الطقس اليوم في القاهرة الآن

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم في القاهرة الآن اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري وبيان درجات الحرارة وهي كما يلي:

1- محافظة القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 25درجة.

2- محافظة الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

3- مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 28 درجة والصغرى 22 درجة.

4- محافظة سوهاج فالعظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

5- قنا العظمى 38درجة والصغرى 26 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى هي 39 درجة والصغرى 27درجة.