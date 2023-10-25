سفير مصر في أثينا يلتقي وزير العمل والشئون الاجتماعية اليوناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:27 صباحاً - التقى السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، بالسيد "Adonis Georgiadis " وزير العمل والشئون الاجتماعية اليوناني، حيث تم مُناقشة موضوعات التعاون الثُنائي بين مصر واليونان، وسبل بدء تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية اعتباراً من بداية العام المقبل ٢٠٢٤.

وقد أكد وزير العمل حرص اليونان على الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الزراعي، والتشييد والبناء، والسياحة، وغيرها من مجالات العمل في اليونان، مشيداً في هذا الصدد بكفاءة وحرفية العمالة المصرية، وقدرتها على سرعة التكيف في المجتمع اليونانى.

كما أكد على حرص اليونان على توفير كافة الضمانات وحقوق العمالة المصرية، وتمتعها بذات الضمانات والحقوق الممنوحة للعامل اليوناني.