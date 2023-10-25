وزارة العمل تُعلن عن مِنحة مجانية للتدريب على 23 مِهنة بشهادات دولية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:27 صباحاً - - شحاتة يُجدد دعوته للشباب للإقبال على العمل الحر والإلتحاق بدورات التدريب المهني والإستفادة من خدمات "الجمهورية الجديدة"

- الإستمرار في تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم،وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني بإحتياجات سوق العمل توجيهات مستمرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ..

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم للحصول على منحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج فى مجالات فنية، ولغوية،ومهارات حياة،وذلك بالتعاون مع معهد السالزيان "الدون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة ،فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين "الوزارة" و"المعهد"، يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني،وتعزيز الكفاءة،والقدرة التنافسية للخريجين للمُتدربين ،والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية و الدولية..

وفي هذا السياق دعا حسن شحاتة وزير العمل في تصريحات ، الشباب المصري إلى سرعة التقديم في هذه المنحة الجديدة،في إطار سياسة تغيير ثقافته نحو العمل الحر،والمشروعات الصغيرة،والإستفادة من كل الخدمات التي تقدمها "الجمهورية الجديدة" له في مجال التدريب المهني ،لتأهيله على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،موضحاً أن أوروبا نفسها إعتمدت عام 2023 "عاماً للمهارات" ،مما يؤكد رؤية الدولة المصرية ،وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن أهمية الإستمرار في تدريب الشباب ،وتنمية مهاراتهم ،وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني بإحتياجات سوق العمل ..وأضاف "الوزير" أن هذا ما تنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج،من خلال إمكانياتها في مجال التدريب المهني ،بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية ،في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة،وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل..وبَرهن "الوزير" على حديثة بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة لتدريب وتخريج دفعات جديدة من الشباب المصري، بشهادات دولية، وتأهليه لسوق العمل،من خلال تعاون بين "الوزارة" و"المعهد" ..

وبحسب بيان "الوزارة" اليوم فإن مميزات المِنحة الجديدة :الحصول علي دورة فنية،و لغوية على اللغة الإنجليزية أو الإيطالية،وعلى مهارات الحياة و التوظيف من أجل صياغة سيرة ذاتية مُحترفة، وتَعلُم إجراء مقابلات العمل.. وقالت "الوزارة" أن من شروط التقديم على تلك المنحة:أن يكون المتدرب مصري الجنسية،ولا يتجاوز سنه عن 40 عاماً ،وأن يكون حاصلاً علي مؤهل متوسط كحد ادنى ، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً للتدريب على الدورات الثلاث،وإجتياز المُقابلات الشخصية،واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، مع الالتزام بمواعيد الدورة ،وعدم الغياب أكثر من 3 أيام خلال فترة التدريب ، والالتزام بالسُلوك الحَسن،وعدم ارتكاب اعمال تخل بالنظام العام،كما يمكن التسجيل في المنحة من خلال هذا الرابط: https://form.everestwebdeals.co/... ..كما أن مُدة الدورات الفنية تتراوح بين شهرين الى شهرين ونصف،ومُدة الدورات اللغوية 45 يوماً، ومُدة دورة مهارات الحياة 15 يوماً،وأن التدريب سيكون بمقر المعهد وعنوانه : 2 شارع عبد القادر طه، الساحل، القاهرة .

وأوضح البيان الصحفي أنه خلال الدورات التدريبية يجب على المتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له ،و النجاح فيها للحصول علي الشهادات ، كما يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه ،يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث ،مع مراعاة التزامه بالشروط المذكورة سالفاً، كما سيبدأ المتدرب فى الحضور إلى المعهد عندما يتم ابلاغه بمواعيده،كما نوهت "الوزارة" إلى ان الدورات الفنية المُتاحة في هذه المنحة على المهن التالية : لحام مستوى أول " كهرباء و أوكسي الاسيتيلين "، و لحام مستوى ثاني " أنابيب بترول و ضغط عالي "، ولحام مستوى ثالث " ثاني أكسيد الكربون و ارجون " ، والتركيبات الكهربائية، و كهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير ويوجد بها اختبار اولي، و التبريد و التكييف ، وصيانة الغسالات ، و PLC مستوى اول ، وPLC مستوى متقدم ، PLC - SCADA & HMI ، والخراطة ،و CNC ،و فريزة CNC ،وميكانيكا سيارات ، Graphic Design ، AutoCAD ، Solidworks، PowerMill ، Arduino ، وبرمجة مواقع Web Developer ، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول ، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم ، وأيضاً الموضوعات التى سوف يتم تدريسها في دورة مهارات الحياة هي: الوعي الذاتي ،ومعرفة نقاط القوة والضعف،ومهارات التواصل ،وتنظيم الوقت ، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة ، وتعلم طُرق إجتياز مقابلات العمل..