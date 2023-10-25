الأرصاد: البلاد شهدت شبورة كثيفة وصلت لحد الضباب صباح اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:28 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تأثر البلاد منذ الصباح الباكر بشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من الجمهورية، طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت ما يلى صباح اليوم :

القاهرة الكبرى 2000 متر

أسيوط 3000 متر

المنصورة 500 متر

اسماعيلية 2000 متر

سفنكس 1000 متر

فايد 1500 متر

سيوه 1200 متر

انشاص 1000 متر

المنصورة 500 متر ضباب

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.