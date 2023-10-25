قائد الجيش الثالث: نمتلك أحدث منظومات قتال لمجابهة التحديات والمخاطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:28 صباحاً - قال اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، إن القوى لا يستطيع أحد أن يهدد مصالحه أو يعتدى على مقدراته، مشيرا إلى أن قدر مصر أن تعيش فى منطقة شديدة الاضطراب.

وأضاف قائد الجيش الثالث الميداني، في كلمته خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني: لعل المشهد الضبابي الذى يكتنف منطقتنا يجعلنا أكثر حرصا على تقوية أنفسنا وامتلاك أحدث منظومات قتال في العالم، لنكون قادرين على مجابة التحديات والمخاطر التي يمكن أن تؤثر على أمن مصر القومي.