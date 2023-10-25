قائد الجيش الثالث: عوامل الزمن لا يمكن أن تؤثر فى عقيدة وصلابة المقاتل المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:28 صباحاً - قال اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشى قائد الجيش الثالث الميدانى، إن رجال الجيش الثالث أثبتوا أن عوامل الزمن لا يمكن لها أن تؤثر فى عقيدة وصلابة المقاتل المصرى، مؤكدا أن التاريخ سيتوقف طويلا متعجبا أمام التجربة المصرية النابعة من قوة وصلابة شعب مصر الأبى الذى أدرك بحسه الوطنى أن مستقبله لن يبنيه أحد غيره فمضى فى طريقه رافعا شعار نكون أو لا نكون.

أضاف قائد الجيش الثالث الميدانى، فى كلمته خلال تفقد الرئيس السيسى إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني: وقد رأى العالم كله كيف تحولت مصر فى أعوام قليلة من فوضى خلاقة كادت تطيح بالأخضر واليابس إلى واحة للأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن ما تحقق على أرض مصر من نهضة تنموية سيكون مرتكزا للانطلاق لبناء الجمهورية الجدية التى يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الانسان المصرى الذى رأى بنفسه أنه فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.

أكد أن المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها فى كافة ربوع مصر لهى خير دليل على ذلك فهى تهدف فى مقامها الأول إلى تغيير واقع الحياة.