سامح شكرى يبحث مع نظيره المجرى بنيويورك جهود إنهاء العنف والتصعيد فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 11:28 صباحاً - عقد وزير الخارجية سامح شكرى مباحثات مع بيتر سيارتو وزير خارجية المجر وذلك على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين بنيويورك.

وقال السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة عبر منصة " اكس"- إن الوزيرين ناقشا جهود إنهاء العنف والتصعيد في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن.

وكان الوزير شكرى قد شارك في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.