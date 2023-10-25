جامعة حلوان تكرم أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلي

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أحمد جودة - القاهرة - كرم مكتب الوافدين بالجامعة أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وقدم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة التهنئة لهم، معربا عن اهتمام الجامعة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم الأكاديمي للطلاب الوافدين. حيث أكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تعزيز أعداد الوافدين بجامعة حلوان، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المتعددة وتبادل الخبرات، ويأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب الدوليين والمتميزين في مختلف التخصصات، وتسعى الجامعة إلى توفير السبل والآليات اللازمة لجذب الطلاب وتوفير برامج تعليمية لهم ملائمة لسوق العمل.

وتم التكريم بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور محي سامي الشباسي، الدكتور عادل المهدي نواب إدارة الوافدين بالجامعة.

وجرى تكريم طاهرة محمد عبد العزيز حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى على الكلية والتخصص، من مملكة البحرين، زينب سعيد جاسم حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والثانية على التخصص، من مملكة البحرين. هذا وقد أبدي الطالبات سعادتهم وشكرهم وامتنانهم لقيادات الجامعة وإدارة الوافدين على ما يقدمه لهم من دعم وتسهيل الصعاب وتوفير الجو المناسب للتفوق.