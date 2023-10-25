قائد الجيش الثالث الميداني: رجال القوات المسلحة دونوا في سجلات الشرف أعظم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - أكد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشي أن رجال القوات المسلحة دونوا يوم السادس من أكتوبر عام 1973 في سجلات الشرف أعظم الملاحم وأروع البطولات خلال تلك الحرب المجيدة.

وقال العرايشي - في كلمته خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بمحافظة السويس، اليوم /الأربعاء/ - إن من ينظر للتاريخ وأحداثه لن يمعن النظر طويلا حتى يكتشف أن القوي لا يستطيع أحد أن يهدد مصالحه أو يعتدي على مقدراته .

وأضاف العرايشي أن قدر مصر أن تعيش في منطقة شديدة الاضطراب، ولعل المشهد الضبابي الذي يكتنف منطقتنا هو الذي يجعلنا أكثر حرصا على تقوية أنفسنا بامتلاك أحدث منظومات القتال في العالم؛ لنكون قادرين على مجابهة المخاطر والتحديات التي يمكن أن تؤثر على أمن مصر القومي .

وتابع قائلا "إنه لا يخفي على أحد أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت نقلة نوعية في مستوى الجيش المصري من جهة التنظيم والتدريب والتسليح"، مؤكدا أن ذلك كان له بالغ الأثر على قدرة وكفاءة وجاهزية قواتنا المسلحة.

وأشار إلى أن ذلك ظهر جليا من خلال النجاحات المتتالية في الحرب على الإرهاب وتدمير بنيته التحتية، موجها تحية خاصة لرجال الجيش الثالث الميداني الذين أثبتوا أن عوامل الزمن لا يمكن لها أن تؤثر في عقيدة وصلابة المقاتل المصري.

وأوضح أن رجال الجيش الثالث الميداني في وسط وجنوب سيناء حطموا أسوار الأماني الواهية التي بناها هؤلاء الإرهابيون في خيالهم المريض؛ فتحقق لنا نصر الله المبين، وعادت الحياة إلى طبيعتها في تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي ارتوت رمالها بدماء أطهر الشهداء الذين نوجه لهم تحية خاصة على ما جادت به أرواحهم التي اختارت الخلود للسماء على البقاء على الأرض .