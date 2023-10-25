رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يستقبل رئيس جامعة بورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - الدكتور أحمد طه: جاهزون لتأهيل أول مستشفى جامعي ببورسعيد للحصول على اعتماد جهار (GAHAR).

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية:

المستشفيات الجامعية أحد أهم الركائز التي سيستند إليها نظام التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القادمة .

د. أحمد طه: مستشفى جامعة بورسعيد تمثل إضافة هامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

استقبل الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور ايمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور خالد صبري، عميد كليه الطب بجامعة بورسعيد، وذلك لبحث أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة في إطار البروتوكول المشترك بين الهيئة والجامعة . كما ناقش الاجتماع الاستعدادات اللازمة لاعتماد مستشفى جامعة بورسعيد تمهيدا لمشاركتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد طه أن الجامعات تلعب دوراً محورياً في النظام الصحي المصري ، حيث لا يقتصر هذا الدور فقط علي تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال المستشفيات الجامعية وتخريج افراد الأطقم الطبية من خلال كليات القطاع الصحي بها - رغم أهمية ذلك - وإنما يستهدف أيضاً اعداد الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتأهيل المنشآت الصحية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتطبيق معايير الجودة والحصول علي الاعتماد.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، برئيس جامعة بورسعيد، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع جامعة بورسعيد، كأول جامعة تسعى لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية من خلال تبني تدريس دبلومة جودة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الهيئة والجامعة .

وأكد الدكتور احمد طه، ان جامعة بورسعيد هي شريك نجاح أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الجامعة لدعم المنظومة الصحية في بورسعيد، وأشار إلى ان مستشفى بورسعيد الجامعي سيكون نموذجاً تنافسياً لتقديم خدمات صحية بجودة عالية، وإضافة هامة للقطاع الطبي بمنطقة القناة، مؤكدا على أهميه البدء الفوري في التجهيز لحصول المستشفي على الاعتماد ، وان الهيئة ستقدم كافة أوجه الدعم بداية من مراجعة التصميمات الهندسية والتجهيزات الطبية بالإضافة إلى الدعم الفني لتطبيق معايير الجودة وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفى.

وحول شهادة الدبلومة المهنية "جهار ايجيكاب" (GAHAR EGY- CAP ) التي ستمنحها الهيئة ، أشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تقوم بمنحها بعد اجتياز الامتحان النظري والعملي الخاص بها . ووضح أن الحصول على دبلومة جودة الرعاية الصحية من الجامعات التي وقعت معها الهيئة بروتوكولات تعاون هو أحد متطلبات التقدم لها. وأضاف بأن هذه الشهادة تعد بمثابة تصريح مهني تمكّن الحاصل عليها من ممارسة مهنة "أخصائي تأهيل المنشآت الصحية للإعتماد"، كما تضمن حصوله على برنامج تدريبيي مكثف من الهيئة على معايير الجودة الخاصة بوحدات ومراكز الرعاية الاولية، إضافة إلى معايير المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وأكد د.طه أن هذه الشهادة ستطبق نظام الساعات المعتمدة، كما سيتم اعتمادها من المجلس الصحي المصري وفق ما حدده القانون.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أهمية نشر ثقافة الجودة باعتبارها الإضافة الحقيقية والفرق الجوهري بين النظام الصحي الجديد والقديم مثمنا الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في اصدار وتطبيق معايير الجودة.

وأشار د. أيمن إبراهيم إلى حرص جامعة بورسعيد على دعم القطاع الصحي ووضعه على قمة أولوياتها منذ انشائها من خلال التوسع في كليات الطب، والصيدلة، والتمريض ومؤخرا كليات العلاج الطبيعي والتكنولوجيا الحيوية، وذلك لتخريج الكوادر الطبية اللازمة لخدمة محافظة بورسعيد ومدن القناة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وهو ما انعكس في انشاء جامعة شرق بورسعيد الاهلية والتي ستعد اضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأضافت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس جامعة بورسعيد، انه جاري الانتهاء من تخريج الدفعة الثانية من دبلومة جودة الرعاية الصحية لاعتماد المنشآت الصحية، إضافةً إلي وجود ٦٨ متدرب بالدفعتين الثالثة والرابعة، باجمالي ١٣٠ متدرب في ٤ دفعات حتى الآن. وأضافت بأنه سيتم فتح باب التقديم للدفعة الخامسة أول شهر يناير المقبل من العام الجديد، مؤكدةً ان الدبلومة بدات في اول جامعة حكومية ببورسعيد وكانت بمثابة انطلاقة لباقي الجامعات المصرية في ضوء نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية واعتماد المنشآت الطبية، وذلك وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي ذات السياق، استعرض الدكتور خالد صبري، عميد كلية طب جامعة بورسعيد، جهود الجامعة لتجهيز المستشفى الجامعي للعمل والخدمات الصحية الدقيقة والمتخصصة التي ستخدم منتفعي التأمين الشامل، لتكون اضافة مميزة في محافظة بورسعيد، مثل :عيادات التغذية العلاجية لمرضى السكر، ومركز الرمد لتخصصات العيون الدقيقة، ومركز العلاج الطبيعي المتخصص، بالإضافة الى مركز الابحاث الذي سيساعد الاطباء الاكاديميين في الابحاث العلمية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على الدور الهام للمستشفى الجامعي في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الى جانب دخول منشآت القطاع الخاص مما يتيح فرصة أكبر للاختيار أمام منتفعي المنظومة وتقلل من قوائم الانتظار.

وأشار المستشار كريم عرفة، المستشار القانوني لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن بروتوكولات التعاون المشترك التي توقعها الهيئة مع الجامعات تستهدف وضع إطار للتعاون في مجال تخريج كوادر مهنية مؤهلة للعمل في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد مع مراعاة المحافظة على الحقوق القانونية وحقوق الملكية الفكرية للطرفين، موضحا أن الجامعات التي تم توقيع البروتوكول معها تشمل حتى الآن هي : القاهرة، بورسعيد، العلمين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة الأمريكية، بدر.

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتورة آية نصار، نائب رئيس الهيئة، والدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس الادارة، والدكتور حسام ابو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، وممثلو ادارات التسجيل والاعتماد، ومركز التدريب، المكتب الفني للهيئة.