الرئيس السيسي: نقوم بدور إيجابي لوقف إطلاق النار ونزيف الدم في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تقوم بدور إيجابي لوقف إطلاق النار ونزيف الدم في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى القوات المسلحة، قائلا: "أوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور.. الدور في وقت الحرب ووقت السلم.. واسمحوا لي أن اهنئ القنوات المسلحة بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد".