الرئيس السيسي: تقليل الالتزامات الخاصة باحتفالات أكتوبر مراعاة للظروف الجارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:32 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك الكثير من الالتزامات الخاصة باحتفالات مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، وتم تقليلها في مراعاة الظروف الحالية.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس: "احنا موجودين في أحد الأنشطة التدريبية واصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة.. وبسجل أنه كان فيه أنشطة كثيرة جدا في إطار الاحتفال بحرب أكتوبر المجيدة.. وخلينا الالتزامات في أقل ما يمكن مراعاة للظروف الحالية".