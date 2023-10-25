الرئيس السيسي: امتلاك القوة لحماية بلدنا والتعامل مع الظروف بعقل وحكمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:32 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل الظروف الموجودة في المنطقة دلوقتي مهم قوي انك وانت بتمتلك القوة والقدرة انك تكون بتستخدمها بتعقل ورشد وبحكمة ولا تطغي مبقاش فيه طغيان واوهام بقوتك الموجودة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال تفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني: "ساعات أسأل ما دام عندنا القوة ... إنت عندك علشان تدافع عن نفسك وتحمي بلدك وعلشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وبصبر .. اوعي الغضب والحماسة تخليك تفكر بشكل تتجاوز فيه .. وتقول في وقت من الأوقات مكنش ممكن .. ولابد ان تجاوز كده".

تابع الرئيس: "أوضح اكتر.. اوعي أوهام القوى تتدفعك انك تاخد قرار وتعمل اجراء تقول بعد كده مكونتش دارس كويس.. كنت مدفوع بغضبي بحماسة زيادة عن اللزوم".