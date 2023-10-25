الرئيس السيسي: ما شاهدته فى الفرقة الرابعة المدرعة يدعو للفخر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 أكتوبر 2023 12:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ما شاهدته اليوم خلال تفقد القوات فى الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث يدعو للفخر"، متابعا: "سعيد بوجودكم وعاوز أقول اللى أنا شايفه ده أمر يدعو للفخر".. وده تشكيل من عدة تشكيلات في الجيش الثالث أو المناطق الأخرى مثل المنطقة المركزية أو الغربية أو الشمالية وكل التشكيلات بالمستوي ده الحمد لله.. الحمد لله بالمستوي اللي احنا شافينه دي بكل التخصصات والتشكيلات".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس.